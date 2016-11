Klöße im Museum? In Großbreitenbach keine Seltenheit - Beim Rundgang gibt es noch viel mehr zu entdecken

Das Thüringer Wald-Kreativ Museum hat sich Thüringer Traditionen, wie der Herstellung des echten Thüringer Kloßes und dem traditionellen Handwerk in und um Großbreitenbach verschrieben. "Im Museum finden auch Kloßkochkurse statt. Wir nutzen dazu die Gerätschaften unserer Großeltern", erklärt Annelie Wilhelmi, Museumsleiterin.

Die Vielfalt auf kleinem Raum macht dieses Museum aus. In der Ausstellung gibt es Sehenswertes zum Thüringer Nationalgericht – mit dem 1. Deutschen Kloßpressenmuseum, Thüringer Porzellankunst, Olitätenherstellung mit Kräutergarten, Vogelstellerei oder Schusterwerkstatt. Auch die beiden Großbreitenbacher Olympioniken Andrea Henkel (Biathlon) und Manuela Henkel (Skilanglauf) haben Spuren im Museum hinterlassen.Das Museum befindet sich in einem Kaufmanns- und Handelshaus aus dem Jahr 1730, erbaut im Leiterfachwerkstil. Das sehenswerte Gebäude befindet sich an der Thüringer Porzellanstraße, in der Nähe vom Rathaus.Wechselnde Sonderausstellungen ergänzen das Angebot. Zu Ostern können Eier in der sorbischen Wachsmaltechnik gefertigt werden, im Sommer findet eine Kräuter- und Wanderwoche statt sowie in der Adventszeit ein kleiner Weihnachtsmarkt im Hof.Platz nehmen, bitte! So heißt es auf den 100 Jahre alten Schulbänken. Schiefertafeln und Kreide liegen bereit und laden zum Ausprobieren ein. Im Olitätenbereich können Düfte erschnuppert werden. Im Frühjahr und Sommer verbreitet auch der Kräutergarten einen aromtischen Duft. Weiterhin werden Kloßkochkurse mit Gerätschaften von vor 100 Jahren angeboten.Ich schätze die originalen Medizinflaschen mit Inhalt und Verpackung von Anfang des 19. Jahrhunderts sehr, wie das Jerusalemer Balsam oder Meurarsa.Für Kinder gibt es eine spezielle Mappe, die zum kindgerechten Erkunden des Museums einlädt - mit Rätseln und Suchaufgaben. Damit wollen wir Kinder für das Museum begeistern. Und für Schulklassen werden themenbezogene Führungen angeboten.Eine gute Stunde sollte dafür schon eingeplant werden. Der Gast wird mit einem kleinen Einführungsvortrag von einem unserer Mitarbeiter auf den Rundgang eingestimmt.Zum Haus gehört ein Kräutergarten mit 150 verschiedenen Kräuterpflanzen. Bei schönem Wetter besteht hier auch die Möglichkeit für ein Picknick. Hunde dürfen nicht nur im Garten sondern auch am Rundgang durch das Museum teilnehmen.Thüringer Wald -Kreativ Museum, Myliusstr.6, GroßbreitenbachDienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr, Gruppen ab 10 Personen auch außerhalb dieser Zeit mit Anmeldung0 36 781 / 41 815 oder 036 781/29 521