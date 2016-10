Pünktlich zum zweiten Adventswochenende öffnet der Langewiesener Weihnachtsmarkt für ein Wochenende seine Pforten. Unsere Besucher dürfen sich auf ca. 100 Händler, viele Handwerker und Künstler, ein umfangreiches musikalisches Programm auf der Straßenbühne und natürlich viele Angebote für die kleinen Gäste freuen.

Das Märchenland wartet auf einen Besuch, der Weihnachtskalender ist mit kleinen Geschenken gefüllt, der Weihnachtsmann lässt Kinderherzen höher schlagen, außerdem bereichern viele Bastelangebote den Weihnachtsmarkt.

Im Rathaus und Heinse-Haus erhalten Sie einen Einblick in traditionelle Handarbeitstechniken und Thüringer Kunsthandwerk.

Am Sonntag, dem 04. Dezember um 19.00 Uhr, bildet ein Abend mit Katharina Herz in der Liebfrauenkirche den festlichen Abschluss.