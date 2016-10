Machet die Tore weit - glanzvolles Advents- und Weihnachtsprogramm von Classic Brass

Classic Brass – eines der besten Blechbläserensembles Europas mit einem glanzvollen Advents- und Weihnachtsprogramm zu Gast in Ilmenau.

Bereits zum dritten Mal gastiert Classic Brass am Dienstag, 29.11.2016, 19:30 Uhr in der Neuapostolischen Kirche in Ilmenau. Bei den Fans ist die Vorfreude schon riesengroß und sie haben den Konzertbesuch seit langem fest eingeplant. Das Weihnachtsprogramm von Classic Brass stellt für viele Musikliebhaber traditionell ihren unbestrittenen Jahreshöhepunkt dar.Was ist so faszinierend an diesen fünf Profi-Blechbläsern? Sie verstehen es seit Jahren das Publikum mit einer ganz eigenen Art in ihren Bann zu ziehen und selbst skeptische Ersthörerfür die Blechbläserkammermusik zu begeistern. Und obendrein ist ihr musikalisches Präsentliebevoll verpackt mit einer zu Herzen gehenden, geistreichen und humorvollen Moderation.Mit dem neuen Weihnachtsprogramm ist Classic Brass ein wahres Meisterstück gelungen: Eine stimmungsreiche Abfolge mit musikalischen Glanzpunkten der für viele schönsten Zeit des Kirchenjahres. Das Programm nimmt auf, was sich in dem mitreißenden Lied »Machet die Tore weit« bündelt: Lasst uns die Türen unserer Herzen aus den Angeln heben, um einem Gast zu zeigen, wie sehr er willkommen ist. Denn wir erwarten keinen geringeren als Jesus Christus,den Sohn Gottes.Darauf können sich die Musikfreunde schon heute freuen: Auf deutsche und internationale Weihnachtslieder, Auszüge aus dem »Weihnachsoratorium« und dem »Messias« sowie manchen instrumentalen Weihnachtsklassiker. Selbstverständlich gibt es in der Vorweihnachtszeit auch dieses Jahr wieder viele musikalische Angebote. Nach Meinung maßgeblicher Anhänger klassischer Musik sollte man sich aber eines unter keinen Umständen entgehen lassen: Das Weihnachtskonzert von Classic Brass.