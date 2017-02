Seniorenakademie: Anna Seghers - ein Jahrhundertschicksal. Zwischen Widerstand, Fremdheit, Anpassung und Selbstbestimmung

Ilmenau : TU Ilmenau, Faradaybau, Faraday-Hörsaal, Weimarer Str. 32 |

In der Jugend hochgelobt und mit dem Kleist-Preis geehrt, als Jüdin und

Kommunistin aus Deutschland vertrieben, ist die Rückkehr der Anna Seghers nach Deutschland im Jahr 1947 mit großen Problemen verbunden. Was bleibt, sind ihre Romane und Erzählungen und der Anspruch, realistisch, aber 'mit der Farbigkeit der Märchen' zu schreiben. Der Vortrag gibt mit der Betrachtung ausgewählter Lebensstationen und literarischer Texte -Aufstand der Fischer von St. Barbara, Transit, Reisebegegnung -, die ihrem Früh-, Exil- und Spätwerk zuzuordnen sind, Einblicke in ein außergewöhnliches Leben.

Faradaybau-Hörsaal, Weimarer Str. 32



Referentin: Prof. Dr. Ilse Nagelschmidt, Universität Leipzig