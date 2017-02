Seniorenakademie: Die Geldpolitik der EZB – Anfang oder Ende der Preisstabilität?

Ilmenau : TU Ilmenau, Faradaybau, Faraday-Hörsaal, Weimarer Str. 32 |

„Whatever it takes“, mit diesen drei Worten läutete der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) Mario Draghi 2012 eine neue Ära der Geldpolitik ein. Staatsanleihen maroder Volkswirtschaften werden in unbegrenzter Menge von der EZB angekauft. Der Markt wird mit Zentralbankgeld überschwemmt. Die Zinsen fallen auf ein Rekordtief und vernichten so die Hoffnung vieler Sparer auf eine nachhaltige Vermögensbildung. Überschreitet die EZB ihr Mandat? Manövriert sich die Geldpolitik in die Wirkungslosigkeit? Müssen wir aufgrund dieser unkonventionellen Geldpolitik, welche implizit die Staatsschulden von in Not geratenen Ländern finanziert, mit Inflation rechnen?

Faradaybau-Hörsaal, Weimarer Str. 32



Referent: Prof. Dr. Thomas Grebel, TU Ilmenau