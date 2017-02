Seniorenakademie: Die Kelten in Thüringen

Ilmenau : TU Ilmenau, Curiebau, Curie-Hörsaal, Weimarer Str. 25 |

Schwerpunkt des Vortrages ist das südthüringische Gleichberggebiet als Kontaktraum zwischen Franken und Thüringen in der Latènezeit, einer Epoche der jüngeren vorrömischen Eisenzeit von etwa 450 v. Chr. bis zur Zeit um Christi Geburt. Die Latènekultur umfasst die archäologischen Hinterlassenschaften der Kelten aus dieser Epoche. Die Bezeichnung leitet sich ab vom Fundplatz La Tène in der Schweiz. Aktuelle Grabungen und Prospektionen haben die Kenntnisse über die Besiedlung in keltischer Zeit erweitert: Neue Siedlungsplätze u.a. der Früh- und Mittellatènezeit, das erste Brandgräberfeld der jüngeren Latènezeit im Gleichberggebiet, ein Opferplatz im Weichbild der Steinsburg bei Römhild und neue Funde, darunter auch Münzen, werden vorgestellt.

Curiebau-Hörsaal, Weimarer Str. 25



Referent: Dr. Mathias Seidel, Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Erfurt