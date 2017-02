Seniorenakademie: Die NSA-Affäre in Deutschland

Ilmenau : TU Ilmenau, Faradaybau, Faraday-Hörsaal, Weimarer Str. 32 |

Der Vortrag setzt sich auseinander mit der Rolle der Geheimdienste im Kalten Krieg und im Neuen Kalten Krieg, erläutert einige spektakuläre Aktionen, analysiert ein Für und Wider der Geheimdienste und beschäftigt sich mit der NSA-Affäre in Deutschland ab 2013.

Er geht folgenden Fragen nach:

- Was hat Snowden vermutlich verraten

- Die Reaktion in Deutschland

- Die Reaktion im Ausland auf die Affäre

Referent: Prof. Dr. Dr. Heiner Timmermann, FSU Jena / Akademie Rosenhof, Weimar