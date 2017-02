Seniorenakademie: Digitale Röntgenbilder: Notwendigkeit, Realisierung, Nutzen

Ilmenau : TU Ilmenau, Faradaybau, Faraday-Hörsaal, Weimarer Str. 32 |

Seit Röntgens Entdeckung wurde das unsichtbare Röntgenstrahlenbild mit dem Röntgenfilm in eine sichtbare Schwärzungsverteilung umgewandelt. In Jahrzehnten entstanden so viele Milliarden Bilder. Doch gegenwärtig setzt sich schon die zweite Generation von digitalen Röntgenbildwandlern durch. Waren Filmaufnahmen nicht gut genug? Verursachten Sie eine zu hohe Strahlenbelastung? Digitale Röntgenbildwandler sind teuer. Sie generieren keine neuen Informationen. Aber vielfältige Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung, der Übertragung und Speicherung können zu mehr Nutzen für Patient, Arzt und Krankenhaus führen. Der Vortrag erläutert neben methodischen und technischen Ansätzen zum digitalen Röntgen dessen Nutzen an ausgewählten Beispielen.

Referent: Prof. Dr. Andreas Keller, TU Ilmenau