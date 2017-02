Seniorenakademie: Gefährliche Stoffe in Kleidung und Schmuck

Ilmenau : TU Ilmenau, Faradaybau, Faraday-Hörsaal, Weimarer Str. 32 |

Kleidung und Schmuck, zum Schutz und zur Zierde des Menschen erdacht und hergestellt, können gefährliche Stoffe enthalten, wie z. B. Chrom in Ledererzeugnissen oder Blei, Cadmium und Nickel in Schmuck aus Metall.

Das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz (TLV) ist die obere Lebensmittelüberwachungsbehörde des Freistaates. Hier wird die Einhaltung der für diese Stoffe in Rechtsvorschriften festgelegten Höchstwerte überprüft.

Der Vortrag vermittelt einen Einblick in die Untersuchung und Beurteilung von Kleidung und Schmuck, die im Rahmen der Planprobenanforderung regelmäßig von den Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte eingesandt werden.

Referentin: Birgit Wolff, Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz