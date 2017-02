Seniorenakademie: Grenzenlos, 365 Tage im Jahr, weltweit - Ärzte ohne Grenzen

Ilmenau : TU Ilmenau, Faradaybau, Faraday-Hörsaal, Weimarer Str. 32 |

Wir alle kennen die Berichte und Bilder aus Afrika von Naturkatastrophen, Dürreperioden oder bewaffneten Konflikten aller Art, und wir sehen die Opfer, mehrheitlich Frauen und Kinder. Warum man sich als Kinderärztin für eine Mitarbeit bei „Ärzte ohne Grenzen e. V.“ entscheidet, ist vor diesem Hintergrund sicher schnell zu verstehen. Und so verschlug es mich 2015 gleich zweimal nach Kamerun, einem Land, das selbst noch viele Herausforderungen bei der Versorgung seiner eigenen Bevölkerung zu bewältigen hat. Hier kamen an der Grenze zu Zentralafrika -einem vom Bürgerkrieg gebeuteltem Land- sechsmal so viele Flüchtlinge an wie im gleichen Zeitraum in Deutschland. Unter Ihnen viele Familien mit Kindern in oft katastrophalem Gesundheitszustand. Erhalten Sie in diesem Vortrag einen Einblick in den nicht alltäglichen Arbeitsalltag bei „Ärzte ohne Grenzen“.

Referentin: Dr. Juliane Raab, Ärztin am Universitätsklinikum Jena