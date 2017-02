Seniorenakademie: Krank durch Mobilfunkstrahlung? Exposition, Grenzwerte und aktueller Forschungsstand

Ilmenau : TU Ilmenau, Faradaybau, Faraday-Hörsaal, Weimarer Str. 32 |

Seit der flächendeckenden Einführung des Mobilfunks wird in Teilen der Bevölkerung besorgt über mögliche gesundheitsschädliche Wirkungen der Mobilfunktechnologie diskutiert. Hierzu wurde in den letzten Jahren national und international intensiv geforscht, ein Beispiel ist das Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm. Der Vortrag erklärt, wo im Mobilfunknetz elektromagnetische Strahlung auftritt und wie groß die Strahlung von Mobiltelefonen und Basisstationen in typischen Szenarien ist. Die deutschen Grenzwerte zum Schutz der Bevölkerung vor Mobilfunkfeldern werden erläutert und der derzeitige Stand der biologischen Forschung auf diesem Gebiet zusammenfassend dargelegt.

Referent: Dr. Christian Bornkessel, TU Ilmenau