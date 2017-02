Seniorenakademie: Suche nach außerirdischer Intelligenz

Ilmenau : TU Ilmenau, Curiebau, Curie-Hörsaal, Weimarer Str. 25 |

Ein Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation wäre vielleicht der größte Augenblick in der Geschichte der Menschheit. Diese Zivilisation wäre wahrscheinlich viel weiter entwickelt als wir, sie könnte uns vielleicht dabei helfen, unsere Probleme zu lösen, ob Krankheiten, Energieknappheit oder Umweltverschmutzung.

Es wurden bereits viele Hundert Planeten außerhalb des Sonnensystems gefunden, auch der Erde ähnliche Himmelskörper waren darunter. Die Drake-Gleichung, benannt nach dem US-Astrophysiker, dient zur Abschätzung der Anzahl der technischen intelligenten Zivilisationen in unserer Galaxie. Aber wie sollen wir Kontakt aufnehmen, in welcher Richtung und mit welchen Hilfsmitteln sollen wir suchen, was können / müssen wir noch tun? Diesen und weiteren Fragen wird der Vortrag nachgehen.

Referent: Prof. Dr. Lothar Teschke, Hochschule für Angewandte Wissenschaft Hamburg