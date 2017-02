Seniorenakademie: Wie wird man 100 Jahre alt? Aktuelle Erkenntnisse und Zukunftsvisionen

Ilmenau : TU Ilmenau, Curiebau, Curie-Hörsaal, Weimarer Str. 25 |

Seit Menschengedenken streben wir als einzige vernunftbegabte Spezies nach einem langen erfüllten Leben. Schon die alten Griechen forschten und philosophierten über die Gründe, warum einige Menschen so alt werden, dagegen andere frühzeitig in das Reich des Hades gerufen wurden. Erst in den letzten 150 Jahren, mit der Entdeckung der Zellularbiologie durch Virchow, konnte grundlegendes Wissen darüber geschaffen werden. Heute forschen eine Vielzahl von verschiedenen Fachdisziplinen zu diesem Thema und bringen immer neue Erkenntnisse in die Medien. Welche davon sind wirklich richtig und bedeutsam bei einem so multifaktoriellen Geschehen wie dem Altern? Dabei sind einige wenige grundlegende Parameter maßgeblich für unser heutiges Lebensalter von 80 Jahren oder mehr verantwortlich. Lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg der Erkenntnis in dem Vortrag gehen und auch über mögliche zukünftige Entwicklungen diskutieren.

Curiebau-Hörsaal, Weimarer Str. 25



Referent: Dr. med. Stefan Mohr, Urologe, Ilmenau