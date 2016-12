Shantychor Geraberg - ein überaus erfolgreiches Jahr...

Da war im Frühjahr 2016 die Produktion einer CD, auf welcher ein Ausschnitt unseres Repertoires in Form einer Spende erworben werden kann.Da war weiter unser 5-jähriges Jubiläum, das wir am 21.Mai 2016 mit einem Konzert unserer schönsten Lieder vor vollem Hause in Martinroda begehen konnten.Oder auch der Partnerschaftsbesuch am 30.07.16 in der Partnergemeinde Lahnau/Hessen und nicht zuletzt der Gegenbesuch beim Duderstädter Shantychor am 04.11.16 in Form eines Erfahrungsaustauschs. Damit sind nur die markantesten Ereignisse des Jahres aufgezählt.Hinzu kämen noch die Auftritte bei unseren Senioren in den Heimen des Kreises und die nicht geringen Einsätze zu den vorweihnachtlichen Feierlichkeiten der umliegenden Orte.Dank gilt allen Sängern, die diese Einsätze zahlreich und in jeglicher Form unterstützten.Weil sie gerne mit uns das maritime Liedgut singen, scheuen sie keine Wege noch Wetter…Unser letzter Auftritt für dieses Jahr wird morgen, am 17.12. um 17.00 Uhr im Rahmen der schon traditionellen Hofweihnacht in Geraberg, Arnstädter Straße sein.Der Shantychor Geraberg wünscht all seinen Fans schöne Feiertage und alles Gute für`s Neue Jahr.