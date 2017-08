Am Samstag, dem 26. August, findet ab 18 Uhr eine große

Open-Air-Veranstaltung auf dem Marktplatz in Langewiesen statt. Zu erleben

ist „Yesterday-die Oldie-Party on tour“ mit der Band CCRider und

dem DJ-Moderatorenteam Ingolf Preiß und Oliver Franke. Besondere

Höhepunkte sind die Auftritte der Stargäste Sydney Youngblood(Hitsingle "If only I could")

und Marvin Broadie (The Soultans).

Der Eintritt ist frei.