Aufstellung mit dem „Farbigen Feld“ – Infoabend und Kurs

Neuer Kurs im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau

Das

"Farbige Feld"

ist eine weiterentwickelte Form der Systemischen Aufstellungsarbeit, bei der kleine farbige Matten genutzt werden, um bestimmte unbewußte innere Konflikte und Dynamiken eines Menschen im Raum sichtbar und dadurch verständlich zu machen. Damit können Chancen und Wege zur Lösung oder Heilung entstehen.Bei dieser Arbeit gibt es kaum Grenzen an Möglichkeiten.Aufgestellt werden kann alles. Von Krankheiten über Familienprobleme über Konflikte im Beruf, mit Geld, mit sich selbst, mit dem Partner, den Kindern, Süchte etc. um hier ein paar Beispiele zu nennen.Jeder Aufsteller braucht ein konkretes Anliegen, den Mut und die Bereitschaft sich einzulassen auf neue Wege oder andere Sichtweisen.Es ist eine heilsame Methode Stück für Stück in ein friedlicheres, freieres, heileres Leben, mit sich und Anderen zu sein.Wer die Kursleiterin Doreen Duelli und die Arbeit mit dem "Farbigen Feld" kennenlernen möchte, ist herzlich zu einem kostenlosen Infoabend ins FFZ und MGH eingeladen

Der Infoabend findet am 09.03.2017 von 18:00 – 19:00 Uhr im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus „Alte Försterei“ in Ilmenau, Wetzlarer Platz 2, statt.

Geplant ist ein anschließender 8-wöchiger Kurs, immer donnerstags von 18.00 - ca. 21.00 Uhr, im FFZ und MGH.

Anmelden können Sie sich telefonisch unteroder per mail unter:. Hier können auch weitere Informationen eingeholt werden.