„Babymassage“ – das Wohlfühlerlebnis für Babys

Neuer Kurs im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau

Hautkontakt ist für Babys lebenswichtig und ist eine wunderbare Art und Weise der Kommunikation. Die Babymassage stillt nicht nur das natürliche Bedürfnis Ihres Babys nach Wärme, Vertrauen und Zuneigung, sondern stärkt auch sein Immunsystem, kann helfen gegen Verdauungsbeschwerden und Unruhezustände und wirkt positiv auf die geistige Entwicklung.Untersuchungen zeigen: Babys, die häufig gestreichelt werden, sind weniger anfällig für Stress und besonders an ihrer Umwelt interessiert. Sie entwickeln ein Ur-Vertrauen in die Welt, das ihnen niemand mehr nehmen kann. Dass die Babymassage nicht nur Nahrung für die Seele ist, sondern für den kindlichen Organismus genauso wichtig ist wie Vitamine und Mineralien, hat man bei uns erst vor hundert Jahren wieder entdeckt.Regelmäßige Massagen unterstützen das Rundum-Wohlgefühl, die Verdauung, den Aufbau der Muskulatur, regen die Durchblutung an und unterstützen die Selbstheilungskräfte Ihres Babys.Durchgeführt wird das Angebot von der qualifizierten Leiterin Silvia Linke, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und Kursleiterin der Babymassage der Elternschule „Kleine Wunder“Ziel des Angebotes ist es, eine entspannte Zeit mit Ihrem Kind zu verbringen und genügend Zeit zu haben, sich mit andern Eltern über interessante Themen auszutauschen. Die Babymassage bietet eine gute Möglichkeit sich eine Auszeit vom Alltag zu nehmen, Ihr Kind bewusst zu beobachten und so mit dessen Körpersprache zunehmend vertrauter zu werden.

Der Kurs besteht aus 6 Kurseinheiten, aufgeteilt in eine Einheit Theorie und 5 Einheiten Praxis.

Die Anmeldung kann telefonisch unter 0174/9045434 oder im Internet unter: www.elternschule-kleinewunder.de erfolgen.