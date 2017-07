Basteln in den Sommerferien im FFZ/MGH

Kinder aufgepasst! Wer in den Sommerferien noch Langeweile hat, kann sich bei unseren Ferienangeboten



In den Wochen vom 03.07 – 06.07. und 24.07. – 27.07.17.



im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus „Alte Försterei“, Wetzlarer Platz 2, 98693 Ilmenau, kreativ voll entfalten.



In dieser Zeit kann gefilzt, T-Shirts bemalt (T-Shirts müssen mitgebracht werden), Trommeln gebastelt, Perlentiere gestaltet, Goldsäckchen oder Armbänder aus Schnürsenkeln hergestellt, werden. Die weiteren Kreativangebote sind Gestalten mit der Serviettentechnik und Seidenmalerei.



Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Voranmeldung unter 03677/6899289 oder 03677/208625 oder 03677/893023.