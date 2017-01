EU-Verordnung zur Wattsenkung 2017 von Haushaltsgeräten

2013 wurde von der EU festgelegt, dass zum Beispiel Staubsauger ab 2014 nur noch 1600 Watt verbrauchen dürfen. Ab 2017 sind nur noch Geräte erlaubt, welche 900 Watt Leistung aufbringen können. Doch das bringt die Industrie vor größere Probleme als gedacht. Denn je mehr Strom das Gerät aufwenden kann, desto höher auch die Saugleistung. Marken wie Kirby und Vorwerk aber auch Siemens, AEG und Philips müssen hier umdenken und neue Geräte erfinden.Grund der SenkungDer Grund der Anordnung ist verständlich und auch logisch. Der Verbrauch von Strom soll durch Haushaltsgeräte deutlich gesenkt werden. Das schont auf lange Sicht die Umwelt. Denn Kraftwerke müssen hier nicht mehr zu viel Strom erzeugen, um die Haushalte zu Versorgen. Auch sollen so die Gelder der EU-Bürger geschont werden. Doch genau das Gegenteil ist eingetreten. Obwohl die Haushalte immer weniger Strom verbrauchen, steigen gerade in Deutschland die Kosten für Elektrizität massiv an. Nicht zuletzt ist die EEG-Umlage der Bundesregierung ein Hauptgrund dafür.Höhere Kosten für EndgeräteEin unabhängiger Kostenvergleich zeigt auf, dass die Kostenspirale durch solche Entscheidungen der EU deutlich steigen. Denn die Industrie muss neue Geräte nach den aktuellen Anforderungen entwickeln und vorhandene „Altgeräte“ aus dem Markt nehmen. Diese Kosten werden ohne Umschweife an den Kunden weiter getragen. Auch stehen die Hersteller in der Kritik. Immer häufiger müssen sich Verbraucher einen Kühlschrank, Herd, Ofen oder Staubsauger kaufen, weil die Haltbarkeit der Endgeräte mangelhaft ist.