Generationenübergreifende Woche im Mehrgenerationenhaus Ilmenau

Ilmenau : Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus "Alte Försterei" |

Aktionswoche der Thüringer Mehrgenerationenhäuser

Nach der Gründung einer Landesarbeitsgemeinschaft Thüringer Mehrgenerationenhäuser im Juni 2016 haben die 24 Mitglieder erfolgreich ihre (Zusammen)Arbeit aufgenommen.

Im Jahr 2016 steht als eine Herzensangelegenheit der neuen LAG eine große landesweite Aktion auf der Agenda um das 10 jährige Jubiläum des Bundesprogramms Mehrgenerationenhäuser zu feiern. Im Oktober findet dazu vom 3.10.-9.10. eine Festwoche statt, in der sich die Thüringer Mehrgenerationenhäuser, aus 18 Städten und Regionen, bunt und vielfältig zeigen und zum Mitmachen einladen.

Die Festwoche verspricht ein volles Programm. Im Laufe der Woche finden Herbstfeste, offene Türen, Gespräche mit Politikern, Sportangebote, Café- und Frühstücksangebote, Theater und ein Festumzug zum Rathaus statt.

Generationenübergreifende Woche im MGH und FFZ Ilmenau



Das Mehrgenerationenhaus mit dem Frauen- und Familienzentrum Ilmenau führen in der Zeit vom



04. bis 06. Oktober 2016

im

Mehrgenerationenhaus und

Frauen- und Familienzentrum

Wetzlarer Platz 2,

98693 Ilmenau



die generationenübergreifende Woche durch.





Am 04. Oktober findet der Tag der Offenen Tür statt. An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit in die vorhandenen Angebote und Kurse und insbesondere in unsere generationenübergreifenden Veranstaltungen hinein zu schnuppern. Unser Angebot an diesem Tag:





09:00 Uhr Kreativer Zirkel

09:30 Uhr Turnen der Generationen mit dem Kindergarten Stephanie

14.00 Uhr Handarbeitsnachmittag für Jung und Alt mit Stricken, Häkeln und

Strickliesel und Muffins-Backstube

14:45 Uhr ZUMBA®-Gold





Der 05. Oktober steht bei uns unter dem Motto „Märchen verbindet die Generationen“. Es kommen Kinder des Kindergarten Stephanie zu unserer Märchenwerkstatt.



Den Abschluss der Woche bildet der Donnerstag, 06.10.16 mit dem Bratwurstkonzert um 17:30 Uhr, welches in Kooperation mit dem Seniorenbeirat der Stadt Ilmenau, dem Blasorchester Ilmenau und rmi-Catering durchgeführt wird



Die MGH freuen sich über viele Besucher und eine rege Teilnahme.

Das Gesamtprogramm der Thüringer Aktionswoche finden Sie unter: www.mehrgenerationenhaus-weimarwest.de