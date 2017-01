Neuer Kurs –

Gesprächskreis für Akademiker

Das Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau bieten ab Februar einen Gesprächskreis für Akademiker an.Im Mittelpunkt dieses Gesprächskreises sollen neben dem Erfahrungsaustausch vor allem Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen und Problemen stehen.Das erste Treffen soll der gemeinsamen Ideenfindung und dem Austausch der Interessen dienen.Der Gesprächskreis richtet sich an alle interessierten Akademiker, die an gegenwarts- und zukunftsorientierten Themen interessiert sind und findet ab 09. Februar jeden Donnerstag um 19:00 Uhrim Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus„Alte Försterei“,Wetzlarer Platz 2, 98693 Ilmenau, statt.Alle Interessierten für diesen Gesprächskreis können Sie sich ab sofort unter der Telefonnummer 03677/ 893023 (FFZ) 03677/6899289 oder 03677/208625 (MGH) oder persönlich in unserem Haus anmelden und informieren.