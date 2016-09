Großelternservice im MGH - dringenjd Seniorinnen gesucht

Ilmenau : Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus "Alte Försterei" |

Großelternservice im MGH – dringend Seniorinnen gesucht



Aufgrund einer konkreten Anfrage werden noch interessierte Seniorinnen zur Unterstützung einer jungen Familie gesucht.



In Ilmenau leben viele Familien sowie Alleinerziehende mit kleinen Kindern, deren Großeltern nicht in einer erreichbaren Nähe wohnen und die keine Möglichkeit zur Entlastung und Unterstützung haben.

Sind Sie lebensfroh, haben Freude und Erfahrung im Umgang mit kleinen Kindern und sind interessiert einer jungen Familie 2-3 mal wöchentlich hilfreich zur Seite zu stehen und Zeit mit den betreffenden Kindern zu verbringen?



Dann melden Sie sich unter Tel.: 03677/208625 bzw. persönlich im:

Mehrgenerationenhaus „Alte Försterei“, Wetzlarer Platz 2 in 98693 Ilmenau.



Unter Berücksichtigung der Wünsche und Vorstellungen der Beteiligten wird der Kontakt zwischen interessierten Seniorinnen und den Familien/Alleinerziehenden hergestellt.