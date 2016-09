Interkulturelle Klänge erleben beim Trommelworkshop im FFZ und MGH

Im Rahmen der Interkulturellen Woche, die seit 1990 zu einer Tradition im Ilm-Kreis geworden ist, findet am Dienstag, den 27.09.2016 um 14:00 Uhr im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus in der Alten Försterei, Wetzlarer Platz 2, ein Klangerlebnis der besonderen Art statt.Conny Steeger nimmt die Kinder der staatlichen Grundschule Ziolkowski, welche wir für diesen Tag gewinnen konnten, in dem interkulturellen Trommelworkshop mit auf eine musikalische Reise durch die verschiedenen Kulturen und die Faszination des Trommelns.