Der richtige Umgang mit dem Internet und dem Smartphone – neuer Internet- und Smartphone Übungskurs für Seniorinnen und Senioren

Das Internet und das Smartphone bieten auch für ältere Menschen viele Möglichkeiten, den Alltag zu erleichtern: E-Mails an die Enkel verschicken, Bestellungen im Internet aufgeben, Fotos machen und verschicken, Briefe schreiben – mit dem Computer und dem Smartphone lassen sich viele Dinge schnell erledigen. Sie bieten viele Informationsmöglichkeiten und eröffnet Menschen, die weniger mobil sind, völlig neue Wege der Teilhabe.Natürlich gibt es dabei auch vieles zu beachten. Zum einen ist die Technik für viele Menschen neu und muss erlernt und eingeübt werden. Zum anderen gilt es natürlich besonders beim Surfen im Internet, seine Geräte und Daten entsprechend zu schützen.Deshalb bieten das Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau ab April einen Internet- und Smartphone Übungskurs für Seniorinnen und Senioren an.Sie müssen keine Angst haben, dass in einem Kurs das Tempo zu hoch ist. Die Inhalte beginnen wirklich bei den ersten Schritten des Internets. Der Umgang mit dem Internet oder dem Smartphone sollen gelernt und eingeübt werden kann.Der Kurs soll helfen Berührungsängste gegenüber der Technik abzubauen und Kenntnisse im Umgang mit dem Internet und Smartphone vermitteln. Die Zielsetzung lautet „Gemeinsam lernen, entdecken, diskutieren, anwenden und mehr“. So wird auf unkomplizierte Weise den älteren Menschen ein Anschluss an die Möglichkeiten der Zukunft gebaut.imWetzlarer Platz 2,98693 Ilmenau,statt.Alle Interessierten können Sie sich ab sofort unter der Telefonnummeroder persönlich in unserem Haus anmelden und informieren. Um Anmeldung wird gebeten.