Kreative Entfaltung im FFZ und MGH – neuer Mal- und Zeichenkurs

Ideen, Anregungen und Tipps zum Motiv sowie benötigte Hilfestellungen werden unter fachlicher Anleitung in der Gruppe besprochen und können dann individuell umgesetzt werden.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihre Wünsche und Vorstellungen ganz individuell und kreativ in geselliger Atmosphäre entfalten. Der Kurs lädt darüber hinaus dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen, Ideen und Interessen auszutauschen und so vielleicht ein gemeinsames Projekt zu finden.Die jeweils benötigten Arbeitsmaterialien werden besprochen und können dann zur nächsten Veranstaltung von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgebracht werden.Wer gern mitmachen möchte, meldet sich bitte persönlich im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau oder unter der Telefonnummer