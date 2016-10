Presseinformation

Seniorentag in der Festhalle Ilmenau

Traditionell im Oktober ist in Ilmenau Seniorentags - Zeit.In diesem Jahr findet der 22. Seniorentag ausnahmsweise an einem Sonntag, dem 30.10.16 um 14 Uhr in der Festhalle Ilmenau statt. Wie in jedem Jahr soll es ein unterhaltsamer Nachmittag werden, an dem die Gäste ein buntes Programm erwartet. Sie können sich auf Auftritte des Chors Harmonie aus Unterpörlitz, der Cheerleadertruppe „Ilm-Angels“, der Tanzgruppe der Rheumaliga und von Herrn Neuschwander mit seiner Mundharmonika freuen.Der Seniorenbeirat berichtet aus seiner Arbeit und auch die Landrätin Frau Enders sowie Oberbürgermeister Seeber sind angefragt, einige Grußworte an die Anwesenden zu richten. Nach dem Programm spielt das Ilmenauer Blasorchester zum Tanz auf. Die beliebte Tombola wird es ebenfalls wieder geben, dazu haben mehr als 50 Unternehmen, Einrichtungen und Geschäftsleute der Stadt viele attraktive Preise gespendet.Der Seniorenbeirat der Stadt lädt alle Seniorinnen und Senioren aus Ilmenau und Umgebung dazu recht herzlich ein und freut sich, am Rande der Veranstaltung mit den Gästen ins Gespräch zu kommen.