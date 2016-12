Stoffe kreativ wiederverwenden – Neuer Patchworkkurs im FFZ und MGH

Ab Januar startet im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus ein neuer Patchworkkurs. Vermittelt werden sollen hierbei die beiden Patchwork-Techniken English Paper Piecing und Atarashii ( Japanische Falttechnik). Beide Techniken werden von Hand genäht und bieten die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Projekte in Angriff zu nehmen, z.B. Taschen oder kleinere Decken. Spezielle Vorkenntnisse werden nicht benötigt, der Kurs steht also allen Interessierten offen. Mitgebracht werden müssen Stoffreste (am Besten eignen sich dünne Baumwollstoffe) und das dazu passende Nähgarn.Der Kurs beginnt amAlle Interessierten für diesen Kurs können Sie sich ab sofort unter den Telefonnummernoderoderanmelden und informieren.