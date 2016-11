Tag gegen Gewalt an Frauen in der Alten Försterei

Am 24.11.2015 um 16:00 Uhr Kerzenaktion

„Gewalt kommt bei uns nicht in die Tüte“

im Frauen- und Familienzentrum Ilmenau (Alte Försterei)Bereits zum 8. Mal findet in unserem Kreis eine Kerzenaktion gegen Gewalt an Frauen statt.Vor der Alten Försterei, am Wetzlarer Platz 2, werden am 24.11.2016 ab 16:00 Uhr die Mitarbeiterinnen des FFZ Ilmenau und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Ilmenau die Öffentlichkeit zu dieser Thematik sensibilisieren und mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen.Jeder hat dann die Möglichkeit eine Kerze für von Gewalt betroffenen Frauen anzuzünden und aufzustellen.Dazu werden Flyer, Faltblätter und Visitenkarten verteilt in bzw. auf denen wichtige Informationen, Ansprechpartner/innen und Telefonnummern für Betroffene angegeben sind.Im Begegnungsraum des Hauses können bei Kaffee und Kuchen weitere Gesprächsangebote zum Thema „Gegen Gewalt an Frauen“ genutzt werden.Wir laden Sie recht herzlich ein mit uns zu dieser Thematik vor Ort ins Gespräch zu kommen.