Ilmenau : Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus "Alte Försterei" | Die Team des Hauses zieht für das Jahr 2016 Bilanz:

Vielfältige Angebote in der „Alten Försterei“

Der Regenbogen e.V. blickt auf ein abwechslungsreiches und bewegtes Jahr zurück.Das breitgefächerte Veranstaltungsangebot, mit den Schwerpunkten Begegnung und Kommunikation, Beratung und Begleitung sowie Bildung und Kultur, bietet die Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und steht allen Interessierten, vor allem Frauen, unabhängig von Alter, Religion, Ethnie, Einkommen usw., offen.Monatlich wird ein aktuelles Veranstaltungsprogramm aufgelegt. Bewährte Formate werden weitergeführt und neue Kursangebote eingefügt oder punktuell erweitert. Wir ermutigen auch insbesondere Frauen Kurse in unserem Haus anzubieten.Wir können zurückblicken auf mittlerweile 25 Jahre Frauen- und Familienzentrum und 9 Jahre Mehrgenerationenhaus. In dieser Zeit haben die Teamarbeit der Mitarbeiter/innen, Förderer und unsere Mitglieder, den Stellenwert des Zentrums im kommunalen Tagesgeschehen stetig erhöht.Wir möchten Ihnen einen kurzen Überblick über Ereignisse im Jahr 2016 geben.Von Januar bis jetzt besuchtenunser Zentrum. Ein Zeichen für die Qualität der Angebote und die steigende Resonanz unter den Bürgerinnen und Bürgern Ilmenaus für unsere Einrichtung.Informations-, Bildungs- und kulturelle Veranstaltungen werden sehr gut angenommen. Besonders große Resonanz fand der Frauentagsnachmittag, der neben einem gemütlichen Beisammensitzen auch ein interessantes Referat zur Geschichte des Frauentages aufbot.Viele interessierte Besucher fanden darüber hinaus unsere Sprachkurse, Gedächtnistraining, Frauenstammtische zu interessanten Themen, Kreativkurse, Spielnachmittage für Alleinstehende, UNICEF-Aktionen und Informationsveranstaltungen zu aktuellen Problemen. Diskussionsnachmittage in den verschiedensten Gesprächskreisen rundeten das Angebot ab. Neue Kursangebote für Frauen konnten etabliert werden.Sehr gefragt, und hier stoßen wir schon seit langen an die Grenzen unserer Räumlichkeiten, sind Eltern-Kind-Kurse, Frauengymnastikgruppen, PEKiP-Kurse, Selbsthilfegruppen oder auch Kurse für werdende Mütter und Väter, um einige zu nennen.Wöchentlich treffen sich ca.in unseren Räumen, um dieoben genannten Zahlen und die Angebotsvielfalt zu veranschaulichen.Besonders erfreut waren wir über die Tatsache, dass wir den Kindergarten „Stephanie“ gleich für 2 Projekte in diesem Jahr gewinnen konnten. Zum einen für das „generationenübergreifende Turnen“, welches in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit unserer Osteoporose-Sportgruppe, die von Frau Wünsch und Frau Enger betreut werden, stattfindet.Das zweite Projekt, für das wir den Kindergarten „Stephanie“ begeistern konnten, ist die Wiedereröffnung der Märchenwerkstatt, welche seit September regelmäßig mit der roten Gruppe des Kindergartens durchgeführt wird.Beratungsangebote zu den verschiedensten Problemen nahmen sowohl Frauen als auch Männer aller Altersgruppen rege an. Bis jetzt wurde inHilfe und Unterstützung gesucht.Themenschwerpunkte waren dabei häusliche Gewalt, durch Arbeitslosigkeit bedingte Probleme, allgemein arbeits- und sozialrechtliche Fragen, Erziehungsprobleme, Suchtprobleme, Depressionen u.a.Im ersten Halbjahr konnten wir dank der Unterstützung durch Lottomittel einen neuen Fußbodenbelag für unseren Begegnungsraum anschaffen. Einen besonderen Dank möchten wir für an dieser Stelle für die Unterstützung dem Stadtrat und Landtagsabgeordneten Andreas Bühl aussprechen.Im 2. Halbjahr 2016 stand für uns ein bedeutender Höhepunkte auf dem Programm.Wir konnten am 09.09.2016 das 25-jährige Jubiläum des Frauen- und Familienzentrums mit einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein feiern. Besonders gefreut haben wir uns über die Jubiläumsgäste Finanzministerin Heike Taubert, die Gleichstellungsbeauftragte des Landes Kathrin Christ-Eisenwinder, Bürgermeister Kai Tischer, Vertreter der Ilmenauer Stadtratsfraktionen, den Leiter der PI Arnstadt-Ilmenau, Sascha Zink, den Vertreter der Sparkasse Arnstadt-Ilmenau und vielen weiteren Gästen.An der interkulturellen Woche des Ilm-Kreises beteiligten wir uns mit einem interkulturellen Trommel-Workshop mit Conny Steeger.Als Höhepunkt im Oktober kann die generationenübergreifende Woche angesehen werden, welche vom 04.10. bis 06.10.16 stattfand. Das Motto dieser Woche war der intergenerationelle Austausch, dass gegenseitige Lernen und Interagieren der Generationen, welches durch die hauptsächlich weiblichen Teilnehmer realisiert wurde.Zum internationalen Tag „Gegen Gewalt an Frauen“ organisierten wir eine Kerzenaktion vor dem Haus mit anschließender Gesprächsrunde in den Räumen des MGH mit dem Ziel die Öffentlichkeit auf diese Thematik aufmerksam zu machen und dafür zu sensibilisieren.Im Dezember veranstalten wir wieder eine Kinderweihnacht, die in Kooperation mit dem Verein „Attraktives Ilmenau“ durchgeführt wurde. Dazu konnten wir Prominente, wie unsere Landrätin Petra Enders, Landtagsabgeordneten Andreas Bühl sowie Tankred Schipanski, MdB, gewinnen, um Grundschul- und Kita – Kindern Märchen vorzulesen. Nach der Lesung wurden von den Kindern Plätzchen gebacken und sie bekamen vom Weihnachtsmann eine kleine Überraschung überreicht. Auch an dieser Stelle noch einmal vielen Dank an alle Beteiligten und Unterstützer.Für das Jahr 2017 möchten wir einen kleinen Ausblick geben. So sind wir sehr froh wieder einen Kurs Babymassage ab 06.01.2017 anbieten zu können. Ein weiteres besonderes Angebot ist der Baby-Sign-Kurs, der am 09.01.17 startet, bei dem Kinder und ihre Eltern spielerisch die Grundlagen der deutschen Gebärdensprache kennenlernen, im Mittelpunkt stehen alltagsrelevante und altersgerechte Gebärden. Der Kurs richtet sich ausdrücklich an schwerhörige, gehörlose Kinder aber auch an hörende Kinder und Eltern.Darüber hinaus planen wir wieder einen Frauentagsnachmittag, Angebote für Ferienkinder über das ganze Jahr verteilt, im Mai einen Aktionstag „Lokales Bündnis für Familie der Stadt Ilmenau“, eine generationenübergreifende Woche, die Beteiligung an der interkulturellen Woche, die Kerzenaktion im November sowie eine Vielzahl von Angeboten zur Weihnachtszeit.Ein Highlight des Jahres wird die Jubiläumsfeier zum 10-jährigen Bestehen des Mehrgenerationenhauses, welches am 21.06.2017 feierlich mit vielen Angeboten für Groß und Klein begangen wird.Vielen Dank für die Veröffentlichung unserer Bilanz und Angebote sowie für die sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung unserer Arbeit.Mit freundlichen GrüßenDas Team der „Alten Försterei“