Plätze frei in unseren Eltern-Kind-Gruppen

Spielen, Erfahrungsaustausch und eine gute Zeit in den Eltern-Kind-Gruppen im FFZ/MGH

Plätze frei in unserer Montags und Mittwochs-Eltern-Kind Gruppe, jeden Montag und Mittwoch um 15:00 Uhr.

Junge Eltern haben dabei wieder die Möglichkeit sich mit ihren Kleinkindern im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau, Wetzlarer Platz 2, in angenehmer Atmosphäre zu treffen.Während die Kinder sich spielerisch gegenseitig begegnen, erste soziale Kontakte knüpfen und die Umgebung erkunden, können die Eltern ihre Erfahrungen in einem offenen Gesprächskreis austauschen, Anregungen für den eigenen Erziehungsalltag erhalten und Veranstaltungen zu bestimmten Themen organisieren.Interessierte Eltern und Babys ab ca. 6 Monaten sind ganz herzlich eingeladen.Mit Ihrer Anmeldung erhalten Sie weitere Informationen telefonisch unter. oder persönlich in unserer Einrichtung.