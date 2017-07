Ilmenau : Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus "Alte Försterei" |

Wanderangebot des Frauen- und Familienzentrums und Mehrgenerationenhauses Ilmenau – „Sommerwanderung zum Kickelhahn“





Sie wandern gerne, aber nicht allein, sondern lieber in der Gruppe? Am 12.07.17 erkunden wir, unter Führung der Vorsitzenden des Seniorenbeirates der Stadt Ilmenau, Frau Johanna Kielholz, mit einer entspannten Sommerwanderung den Ilmenauer Hausberg, den Kickelhahn.



Treffpunkt für alle interessierten ist um 09:30 Uhr in der Alten Försterei.



Wer gern mitwandern möchte, meldet sich bitte persönlich im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau oder unter der Telefonnummer 03677/6899289, 03677/893023 oder 03677208625.