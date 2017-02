Tag der offenen Tür am Staatlichen Berufsschulzentrum Ilmenau

Ilmenau : Staatliches Berufsschulzentrum Ilmenau |

In Vorbereitung auf das neue Lehr- und Ausbildungsjahr führt das Staatliche Berufsschulzentrum Ilmenau am Sonnabend, dem 4. März 2017, von 9:00 bis 12:00 Uhr wieder einen Tag der offenen Tür durch. Wir freuen uns, an diesem Tag in Ilmenau, Am Ehrenberg 1, alle Interessenten, vor allem die Regelschüler der 8. bis 10. Klassen mit ihren Eltern, in modernen Fachkabinetten, Unterrichtsräumen und Werkstätten begrüßen zu können.



Während dieser Zeit stehen alle Lehrerinnen und Lehrer für eine Beratung zur Verfügung. Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulformen und Ausbildungsrichtungen berichten über ihre Erfahrungen.



Am Staatlichen Berufsschulzentrum Ilmenau können die Allgemeine Hochschulreife im beruflichen Gymnasium in den Fachrichtungen Wirtschaft und Technik sowie die Fachhochschulreife in den Fachrichtungen Wirtschaft/Verwaltung und Gesundheit/Soziales erworben werden. Auch der Haupt- und der Realschulabschluss können nachgeholt werden.



Schülerinnen und Schüler, welche sich bereits für einen Besuch des Staatlichen Berufsschulzentrums Ilmenau in einer der angebotenen Vollzeitschulformen entschieden haben, können ihre Bewerbungsunterlagen abgeben.



Ebenfalls werden die Ausbildungsberufe im dualen System vorgestellt. So können sich die Besucher über kaufmännische, Elektro- und Glasberufe, über Mechatroniker sowie Produktionstechnologe und Forstwirt informieren. Mehr als 15 Unternehmen und Institutionen präsentieren sich und bewerben freie Ausbildungsplätze in unterschiedlichen Branchen.



Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für eine gastronomische Betreuung vor Ort ist selbstverständlich auch gesorgt.