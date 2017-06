16. Stockcar-Event in Pößneck am 1. und 2. Juli

Mit heulenden Motoren über die Piste

Mensch und Maschine jagen über die Strecke. Pfeilschnell fahren die Stockcar-Fahrer über den hügeligen Kurs, driften mit ihren aufheulenden Stockcars durch die Kurven und überspringen Motocrosstables:ca. 70 Starter auf der Motocross-Strecke „Am Sandberg“ alles.Die Flagge fällt und mit aufheulenden Motoren brettern die Stockcar-Fahrer los. Schlamm und Staub stiebt auf und schon sind die Motorsportler im Blick des Publikums. Zu sehen gibt esder Fahrzeuge und der ein oder andere Überschlag durch Drängeln und Schubsen.In insgesamtwird es mächtig zur Sache gehen. Zu denbis 1300, bis 1600 und über 1600 ccm kommt dersowie eine. Auch diefahren im diesem Jahr wieder spektakuläre Rennen.Hier treten dieWenn die Besten noch einmal ihr Können unter Beweis stellen, ist das für das Publikum ein weiteres Highlight.Bei den Stockcar-Fahrern sind dieschwer auszumachen. Im diesem Jahr, zählt dasdazu, denn hier starten gleich 4 erfolgreiche Fahrer aus einer Familie., startet in derund konnte sich schon in mehreren Rennen Platz 1 sichern. Tochtergilt als Favoritin in der. Mit ihren jungen 17 Jahren konnte sie schon mehrere Erfolge verbuchen. 2015 erkämpfte sie sich den(OACM). Sohn,, kommt ganz nach seinen Vater und sichert sich regelmäßig Podestplätze bei Stockcar Rennen. Bei den, gehört ebenfalls zur Familie und fährt im Starterfeld immer vorn mit. Auch er, konnte sich mehrere 1. Plätze erkämpfen.sind Zuschauer herzlich willkommen. Dasüber besuchen. Die Sand- Lehm Strecke mit ihren anspruchsvollen Kurven und Sprüngen, ist vom Zuschauerplatz komplett einsehbar, somit ist das Rennen in Pößneck sowohl für Fahrer, als auch für Zuschauer