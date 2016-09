Fit werden mit ZUMBA®-Gold für Senioren

Plätze frei im neuen ZUMBA® Gold-Kurs

ZUMBA verbindet lateinamerikanische Tanzstile, wie zum Beispiel Salsa, Samba, Mambo mit Elementen aus dem Aerobic und ist ein anspruchsvolles Training für den ganzen Körper.Das ZUMBA-Gold-Programm beinhaltet einfach erlernbare Bewegungen und Schrittfolgen und ist deshalb bestens geeignet für aktive SeniorInnen, die ihre Fitness erhalten oder ihre Kondition verbessern wollen. Tänzerische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.Der Kurs wird von einer qualifizierten ZUMBA-Gold-Trainerin geleitet.Zum Kurs sollten bequeme Sportkleidung und feste Turnschuhe sowie etwas zum Trinken mitgebracht werden.Es sind noch Plätze frei, die dringend besetzt werden müssen, damit der Kurs wie geplant stattfinden kann.Der ZUMBA-Gold-Kurs findet wöchentlich Dienstags von 14:45 – 15:45 Uhr im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus in der „Alten Försterei“ in Ilmenau, Wetzlarer Platz 2, statt.Anmeldungen sind ab sofort unter 03677/6899289 oder 03677/893023 oder 03677/208625 oder persönlich in unserer Einrichtung möglich.Weitere Angebote und Informationen finden sie unter: www.ffz-ilmenau.de