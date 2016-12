Kombi-Training im FFZ/MGH

Kombi Training im Mehrgenerationenhaus und Frauen- und Familienzentrum Ilmenau

Haben Sie Rückenbeschwerden, Kopf- oder Nackenschmerzen?Sie sind mit Ihrer Figur unzufrieden oder wollen möglichst schnell körperlich wieder fit werden?Dann sind Sie hier genau richtig – denn hier purzeln die überflüssigen Pfunde und Sie haben endlich die Möglichkeit die Tiefenmuskulatur auf einfache Art und Weise zu kräftigen.In einer Sportstunde kombinieren wir verschiedene Trainingsarten wie zum Beispiel das Training mit dem Trampolin, und das Training mit einer Wackelstange, dem so genannten Flexi-bar und das klassische Bauch – Beine – Po Training. So haben wir einen Mix der den Körper optimal kräftigt ohne Schaden anzurichten.Sind Sie neugierig geworden?Dieser neue Kurs beginnt am Donnerstag, 05.01.2017 um 19:00 Uhr im Mehrgenerationenhaus und Frauen- und Familienzentrum Ilmenau, Alte Försterei, Am Wetzlarer Platz 2.Sie sind gerne eingeladen zu einer Schnupperstunde.Weitere Infos erhalten sie direkt bei der Kursleiterin unter 03677/468 529 oder in der Alten Försterei unter 03677/893023 .Um vorherige Anmeldung wird gebeten, da es eine begrenzte Teilnehmerzahl gibt.