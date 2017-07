Neuer Kurs im Mehrgenerationenhaus und Frauen- und Familienzentrum Ilmenau



Tanzzwerge – Tanzgruppe für Vorschul- und Grundschulkinder

Tanzen soll Spaß machen, frei nach diesem Motto werden unter der Anleitung einer erfahrenen Tanzlehrerin in spielerischer Form erste Tanzschritte erlernt.Dabei werden die Kinder auf eine Reise durch die Welt der verschiedensten Tanzstile mitgenommen.Um das erlernte auch den Eltern, Verwandten und der Öffentlichkeit präsentieren zu können, sind spätere Auftritte zu Festveranstaltungen und Jubiläen des Hauses geplant.Die Teilnahme am Tanzkurs ist für interessierte Kinder kostenfrei.Der neue Kurs beginnt amund findetim Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau, Wetzlarer Platz 2, 98693 Ilmenau statt.Eine Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmeranzahl begrenzt ist.Wer gern mittanzen möchte, meldet sich bitte persönlich im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus Ilmenau oder unter der Telefonnummer, an.