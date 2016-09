Ilmenau : Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus "Alte Försterei" |

Basteln in den Herbstferien im FFZ/MGH



Kinder aufgepasst! Wer in den Herbstferien noch Langeweile hat, kann sich bei unseren Ferienangeboten



von Montag (10.10.16 ) bis Donnerstag (13.10.16) jeweils von 9:30 Uhr bis 12:00 Uhr



im Frauen- und Familienzentrum und Mehrgenerationenhaus „Alte Försterei“, Wetzlarer Platz 2, 98693 Ilmenau, kreativ voll entfalten.



Am Montag werden unter fachlicher Anleitung Lampions gestaltet. Am Dienstag habt ihr die Möglichkeit am Drachenbau-Workshop teilzunehmen. Am Mittwoch und Donnerstag schließlich findet unser Workshop Korbflechten Teil I und Teil II statt.



Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Voranmeldung unter 03677/893023 oder 03677/208625 oder 03677/6899289 oder persönlich in unserem Haus.