Shantychor - Erfahrungsaustausch

konnten wir, die ihrerseits freundliche Einladung zum 04.11.16, mit einem Besuch erwidern.Ein voll besetzter Bus mit fast allen Geraberger Shantychor – Mitgliedernfuhr ins niedersächsische Fachwerkstädtchen Duderstadt.Leider hatten wir an diesem Tage Pech mit der direkten Streckenführung.So musste der Busfahrer mehrere Male die B 247 verlassen und nervigeUmleitungen fahren, so dass die Gastgeber in Duderstadt wohl meinten, wirhätten es uns anders überlegt. Mit über einer Stunde Verspätung trafen wir endlich ein.Die Dämmerung war da bereits hereingebrochen, was aber der Stadtbesichtigung keinen Abbruch tat. Eine Stadt wie Duderstadt mit seinen herrlichen Fachwerkfassaden, seinem historischen Rathaus und seinen Kirchen ist zu jeder Zeit sehenswert.Nach einem gemeinsamen Abendessen zeigte jeder Chor, was Neues im Repertoire steht. Bei Tisch kam es auch hier und da zu konstruktiven Gesprächen.Abschluss bildete dann noch ein gemeinsames Singen, als dann die Heimfahrt erfolgte.Alles in allem war es ein schöner Ausflug, der beiden Vereinen auch zu neuen Ideen verhalf.