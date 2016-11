Wir laden Sie hiermit recht herzlich zu unserem traditionellen Weihnachtskugelblasen im Goethehaus Stützerbach ein. Am Sonntag, den 04.12.2016 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr erwarten wir Sie in unserem Goethemuseum Stützerbach, Sebastian-Kneipp- Straße 18. Unter der Anleitung unserer erfahrenen Glasbläser Rolf Bätz und Dieter Sorg können Sie selbst Ihre eigene Weihnachtskugel anfertigen und anschließend künstlerisch gestalten. Um Ihnen die richtige Adventstimmung zu vermitteln haben wir selbstverständlich Kuchen, Kaffee, Glühwein und weihnachtliches Gebäck vorbereitet. Sie können also ganz in Familie einen erlebnisreichen Tag in unserem Museum verbringen und sich ein selbstgestaltetes Andenken für Ihre Weihnachtsdekoration mit nach Hause nehmen. Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch und verbleiben



mit freundlichen Grüßen



Ihr Goetheverein Ilmenau-Stützerbach e.V.