Angekommen- Gute Sprachkenntnisse öffnen Türen

Flüchtlinge als Fachkräfte von morgen

Nach wie vor bearbeitet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Asyl-anträge und stellen sich die Agentur für Arbeit Jena und die Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt sowie Saale-Holzland-Kreis der Vermittlung von Flüchtlingen in den Ar-beitsmarkt. Die Entwicklung der Zahlen zeigt den kontinuierlichen Anstieg arbeitslo-ser Ausländer. Im Agenturbezirk Jena hat sich die Anzahl von 767 im Vorjahr auf 1.017 ausländische Arbeitslose im Mai 2017 erhöht. Darunter befinden sich 576 Ge-flüchtete.Gleichzeitig stieg aber auch die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer um 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr an. So befanden sich zum Stichtag 3.943 ausländi-sche Beschäftigte (davon 178 aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern) in ei-nem Arbeitsverhältnis.„Damit ausländische Menschen auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können, ist es wichtig, dass sie Sprachkenntnisse haben. Dann bestehen echte Chancen, sie be-ruflich zu integrieren. Wir wissen, dass unsere regionalen Arbeitgeber aufgeschlos-sen sind und auch geflüchteten Menschen Perspektiven geben“, so Franziska Exner, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Jena.Insbesondere die Jobcenter verzeichnen ein erhöhtes Aufkommen arbeitsloser Flüchtlinge, da nach der positiven Entscheidung über die Asylanträge die Zuständig-keit bei den Jobcentern liegt. Die größte Herausforderung besteht in der Feststellung der meist nicht dem deutschen System entsprechenden Kompetenzen und Qualifikationen und den sich daraus ergebenden Empfehlungen für den beruflichen Werdegang.HintergrundDer Weltflüchtlingstag findet am 20. Juni 2017 statt. Erstmals wurde er 1914 von Papst Benedikt XV. unter dem Eindruck des Ersten Weltkrieges ausgerufen und findet seit dem jährlich statt. Der Weltflüchtlingstag ist den Flüchtlingen, Asylsuchenden und Staatenlosen und auf der ganzen Welt gewidmet, um ihre Hoffnungen und Sehnsüchte nach einem besseren Leben zu würdigen. Seit 2001 wird der 20. Juni als Weltflüchtlingstag begangen.