Jenaer Berufsinfomarkt am 11. März 2017

Berufe von A-Z entdecken

BEI DER BERUFSWAHL NICHTS DEM ZUFALL ÜBERLASSEN

Am 11. März findet von 10 bis 16 Uhr im Jenaer Volkshaus der Berufsin-fomarkt statt. 70 Aussteller informieren die Besucher über mehr als 150 Ausbildungsberufe und zahlreiche Studiengänge in Jena, im Saale-Holzland-Kreis und den angrenzenden Regionen. Als Gesprächspartner stehen Azubis, Ausbilder, Handwerksmeister, Personalverantwortliche und Berufsberater bereit.Ob allein oder in Begleitung ihrer Eltern, an diesem Tag kann man sein berufliches Wissen vertiefen und direkt mit lokalen Unternehmen ins Gespräch kommen. Viele Aussteller bringen Anschauungsmaterialien mit, um die Berufswelt erlebbar zu ma-chen.Der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft freut sich über reges Interesse und lädt herzlich zum Besuch der Veranstaltung ein. Es lohnt sich auf jeden Fall.11. März 2017 von 10 bis 16 UhrVolkshaus Jena, Carl-Zeiss-Platz 15, 07743 JenaDer Eintritt ist frei.