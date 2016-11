5. Sternfest (mit Adventskonzert)

Chorkonzert "O du stille Zeit"

Die adventlichen Konzerte in der Stadtkirche St. Margarethen Kahla beginnen am Vorabend zum 1. Advent mit „Chormusik zum Sternfest“ mit dem „Kollegium voKahle“ unter Leitung von Kantorin Ina Köllner. Es erklingen adventliche Lieder aus verschiedenen Ländern.

Zu Gehör kommen u.a. Werke von J. Walter, H. Schütz, A. Bruckner, T. Kverno und M. Lauridsen.

Eintritt 5 € (zugunsten der Johann-Walter-Orgel)



Sternfest "Ein Stern leuchtet über Kahla"

Im Anschluss an dieses Konzert feiern wir ein kleines Jubiläum: Zum fünften Mal findet das Sternfest statt, das inzwischen beliebte Tradition ist. Der große Herrnhuter Stern wird am Kirchturm angebracht. Der Stern leuchtet dann wieder in der Advents- und Weihnachtszeit über Kahla.

Ab 16 Uhr gibt es vor der Stadtkirche Glühwein und Bratwurst.