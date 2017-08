5. Tausch- und Trödelmarkt in Winzerla

Am 2. September findet in Winzerla auf dem REWE-Vorplatz bis hin zum Flößerbrunnen der nächste Tausch- und Trödelmarkt statt. Alle, die was zum Trödeln anzubieten haben, sind herzlich eingeladen.

Getrödelt wird von 9 bis 13 Uhr. Eine Standgebühr erheben wir nicht. Wir bitten Sie lediglich, eine Decke oder einen Klapptisch oder Ähnliches mitzubringen, um den Trödel anzubieten.Professionelle Trödler, die davon ihren Lebensunterhalt bestreiten, können an dieser Veranstaltung nicht teilnehmen. Wir bitten diese, die entsprechenden Veranstaltungen in der Stadt zu nutzen. Eine Schlechtwettervariante gibt es nicht.Melden Sie sich bitte telefonisch oder per E-Mail bis zum 31. August im Stadtteilbüro an. Falls ihre minderjährigen Kinder Trödel anbieten wollen, brauchen wir eine Erlaubnis von Ihnen.Mo. 10 bis 17 UhrDi. geschlossenMi. 10 bis 17 UhrDo. 10 bis 14 UhrFr. 9 bis 12 UhrTelefon: (03641) 354570Fax: (03641) 354571E-Mail: info@winzerla.com