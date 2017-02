500 Jahre Nützels Thesenübersetzung

Den hätte es wahrscheinlich nicht gegeben, wenn Kaspar Nützel die Thesen und Luther die Bibel nicht übersetzt hätte. Deshalb ist 2017 eigentlich auch ein Nützel-Jahr, aber wem nützelt das?„Dem Volk aufs Maul schauen!“ Wenn man sich den anschließenden Schlamassel ansieht, fragt man sich, ob es nicht manchmal besser ist, wenn man einfach die Schnauze hält!Denn wer ist denn Schuld am Dialektsterben? Luther! Er hat die schönen Dialekte allesamt so zerschnippelt wie sein Bruder im Geiste Johannes Gensfleisch die Wörter zu öden Buchstaben, und er hat sie jeglichen eigenen Klanges beraubt. Buchstaben, aneinandergereihte Buchstaben, sollten wir von nun an sprechen! Selbstverständlich im Namen des Buches, dem Buch der Bücher.Und? Hat es genützelt?