8. Nikolausmarkt in Alt-Winzerla am 02.12. und 03.12.16

Jena Winzerla. Am 2. und 3. Dezember werden die Kirche und verschiedene Höfe in Alt-Winzerlas zum achten Mal ihre Pforten öffnen. Am Freitag wird traditionell nach dem Nikolaus im Dorf gesucht, zu dem gerne Lampions mitgebracht werden können. Treffpunkt ist vor der Kirche um 16.15 Uhr. Und um 19 Uhr gastiert wie jedes Jahr der Blasmusikverein Carl Zeiss e.V. mit „Blech trifft Orgel“ um 19 Uhr in der Kirche.

Am Samstag gibt es um 17 Uhr eine Premiere, erstmals tritt der Männerchor Winzerla beim Nikolausmarkt auf. Zuvor um 15 Uhr lädt der Stadtteilchor zu Weihnachtsliedern ein. Für Kinder werden Geschichten über den Nikolaus um 16 Uhr in der Kirche erzählt. 18 Uhr wird es wieder eine Feuershow zum Abschluss geben. Wir freuen uns auf ihren Besuch!15.00 Eröffnung mit Anschnitt des Riesenstollens vom Freizeitladen16.15 Suche nach dem Nikolaus mit Lampions und Bläsern der Brass Band BlechKLANG - Treffpunkt Kirchgelände17.00 Eine Geschichte über den Nikolaus – in der Kirche19.00 Jenaer Bläserweihnacht „Blech trifft Orgel“ mit Musikern des Blasmusikvereins Carl Zeiss Jena e.V.15.00 Stadtteilchor mit Weihnachtsliedern16.00 Die schönsten Geschichten vom Nikolaus von Ortrun Helmer, für Kinder17.00 Männerchor Winzerla v. 1810 e.V., Gesang vierstimmig18.00 Feuershow – vor der KircheSchaukelpferde (Heidi Meißner) - Fr. Glockengasse 8, Sa. Frongasse 10Honig (Wilfried Grosser) - Fr., Sa. Glockengasse 8Aus den Werkstätten der Galileo-Schule (Schüler) - Fr. Glockengasse 8Marmeladen, Säfte, Bastelzeug (Ulrike Klimas, Olaf Seifert) - Fr., Sa. Glockengasse 8Plüschtiere (Familie Hesse) - Fr., Sa. Glockengasse 8Infostand Sozialverband VdK ( Petra Meysel) - Sa. Glockengasse 8Infostand Provitalis (Brigitte Mütze) - Sa. KirchgeländeVerschiedene handwerkliche Arbeiten (Hilfe zur Selbsthilfe e.V.) - Fr. KirchgeländeSelbst Gebasteltes, Riesenstollen, Kinderpunsch (Freizeitladen) - Fr., Sa. KirchgeländeFettbrote (Mario Schmauder) - Sa. KirchgeländeFischbrötchen, Kaffee, Glühwein, Tee (Bürgerverein Winzerla e.V.) - Sa. KirchgeländeKeramik von Katharina Steinhäuser (Fr. 13-19 Uhr, Sa. 10 - 19 Uhr)Verkauf von Keramik, Hausmusik, Tee, selbst gebackene Plätzchen (Claudia Brozek) - Fr., Sa. Glockengasse 4Glühwein, Marmelade, Handarbeiten, Kekse (Familie Hein) - Fr., Sa. Glockengasse 10Glühwein, Kinderpunsch, Knüppelkuchen, Weihnachtsbasteln (Familie Bräuer) - Sa. Frongasse 3Trödelmarkt, Feuertonne, Suppe, Bratwurst (Familie Schade) - Sa. Frongasse 5Flohmarkt, Basteln, Tee (Familie Wohlfeld) - Sa. Frongasse 6Glühwein, Punsch, Käse über der Feuerschale (Hofgemeinschaft) - Sa. Frongasse 10Glühwein, Leckereien, Kekse selbst herstellen und backen, Fr., Sa. Trießnitzweg 9Sterne falten und stecken (Hausgemeinschaft) -Flohmarkt, Bläser Quintett (Familie Peschke) - Sa. Trießnitzweg 15Kinderspielecke (Hausgemeinschaft) - Fr., Sa. Teichgasse 1aDer Flyer als Download: Flyer Nikolausmarkt Der Hof im Trießnitzweg 16 von Familie Friedrich ist wegen Krankheit geschlossen.Änderungen bezüglich der Stände und im Programm sind möglich.Wir danken allen teilnehmenden Höfen und Mitstreiter*innen, insbesondere der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde Winzerla.Stadtteilbüro WinzerlaTel. 03641 354570 . E-Mail: info@winzerla.com