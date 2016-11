Adventskonzert ZIMET-Chor

Jena : Kirche Göschwitz |

Begleiten Sie den ZIMET-Chor unter der Leitung von Frau Dorothea Hultzsch zu einem Adventskonzert



am Sonntag, den 05.12.2016 um 18 Uhr

in der Kirche in Jena-Göschwitz



Der Eintritt ist frei.