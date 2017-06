Andreas Schirneck live in Plinz

"In the night"

Beginn: 20:00 UhrEintritt: Um Spenden wird gebetenEmotionen zu beschreiben ist schwierig, sie in Musik zu verpacken einfacher.Das dachte sich auch der Thüringer Folkbarde und Weggefährte von Klaus Renft und geht mit seinem neuen Programm „“ auf Tour.Schirneck spielt Tracks aus seinem neuen gleichnamigen Album und ausgewählte Songs aus früheren Jahren.Stilistisch bewegt er sich hier zwischen Balladen, Blues und Folkrock.Je nach Laune nimmt er aber auch Anleihen bei berühmten Kollegen, die ihn musikalisch inspiriert haben, zum Beispiel Neil Young oder Rio Reiser.Die Songs werden präsentiert in der Tradition der Singer/Songwriter der Flower-Power-Zeit, also pur mit Gesang, Gitarre, Mundharmonika und somit reduziert auf den Kern der Musik.Eingestreute Anekdoten aus langen Tour-Jahren sowie Hintergründe zu den gespielten Songs ergänzen die Performance und garantieren einen kurzweiligen Abend.Die Veranstaltung mit Andreas Schirneck findet in der Galerie Plinz in Milda statt(Ortsteil Großkröbitz).Tickets gibt es an der Abendkasse, telefonische Reservierungen sind noch möglich unter Telefon 036422 / 22438.Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie einen Abend mit handgemachter Musik!