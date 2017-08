Ausstellungseröffnung „Stadt, Platz, Turm – Eine Stadt sucht ihre Mitte“

Jena : Stadtspeicher |

Das neue Ausstellungsprojekt des Jenaer Kunstvereins nimmt Bezug auf die anstehenden

Veränderungen des zentralen Stadtbildes von Jena. Drei große Gebiete – Eichplatz, Inselplatz

und das Klinikgelände Bachstraße – sollen ein neues Gesicht erhalten und neue Funktionen

erfüllen. Die Entscheidungen, die getroffen werden, sind weitreichend. Mit verschiedenen

Initiativen wie „Mein Eichplatz“ oder „Ein Kunsthaus für Jena“ haben die Einwohner der Stadt

gezeigt, dass sie an diesem Diskurs teilhaben wollen.

Im Fokus der Ausstellung steht die Frage – auch mit Blick auf die Geschichte von Jena – was die

Mitte einer Stadt ausmacht, was dort eigentlich sein und wozu sie dienen soll. Im Bild eines

Stadtzentrums spiegelt sich die momentane Verfasstheit unserer Gesellschaft wider; seine

Gestaltung diente und dient bestimmten Zielen und Interessen. Welche Ziele haben wir heute?

Welche Interessen werden sich durchsetzen und die „neue Mitte“ der Stadt bestimmen? Was

werden wir in Zukunft hier sehen: Enge oder Weite, Horizonte oder Kleinteiligkeit,

kommerzielle Nutzungen oder neue Konzeptionen?

Für das Projekt konnten mit Inken Reinert, Ingeborg Lockemann und Elke Mohr drei Berliner

Künstlerinnen gewonnen werden, von denen zwei in Jena geboren und aufgewachsen sind und

die die Prozesse in ihrer ehemaligen Heimatstadt aufmerksam verfolgen. Sie präsentieren

Arbeiten, die eigens für das Thema und den Jenaer Kunstverein produziert wurden.