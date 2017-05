Benefiz-Kunstauktion auf der Leuchtenburg

Am Pfingstsonntag trifft sich die internationale Kunstwelt zur Kunstauktion in der Porzellankirche. Außergewöhnliche Werke von Künstlern der „Leipziger Schule“ sowie Warhol, Marc Chagall, Joseph Beuys u.a. kommen unter den Hammer.



Veranstaltet wird die Auktion vom Leipziger Buch- & Kunstantiquariat Ulbricht. Das Auktionshaus von Dr. Michael Ulbricht organisiert seit 20 Jahren in Zusammenarbeit mit Schlössern oder Museen diverse Benefiz – Kunstauktionen. Diesmal gehen 15 Prozent der Einnahmen an die Stiftung Leuchtenburg zum Erhalt der historischen Substanz. Die Leuchtenburg beherbergt unter anderem die Porzellanwelten, mit einer überregional bedeutenden Porzellanausstellung, und Highlights wie dem Steg der Wünsche. Sie gilt als eine der schönsten Höhenburgen Deutschlands.



Die Kunstauktion findet Pfingstsonntag - 4. Juni 2017 - statt. Ausgestellt werden die Kunstwerke in der neu eröffneten Porzellankirche. Die Versteigerungsobjekte können dort ab 10:00 Uhr besichtigt werden. Beginn der Auktion ist um 15:00 Uhr.



Gebote werden ab 15:00 Uhr entgegen genommen. Teilnehmer der Auktion werden gebeten ihre Personalausweise mitzubringen. Bezahlt werden können die ersteigerten Objekte bar sowie mit Scheck.

Kostenlose Schätzung möglich Sie wollten schon immer wissen was Ihre gesammelten Kunstwerke wert sind? Von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr können Sie diese von Herrn Ulbricht schätzen lassen.