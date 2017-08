Castle in the Sky - Open Air

"there are castles in the sky and in the sand"...

so wie es schon Fritz Kalkbrenner in die Welt hinaus sang, schwirrte dieser Gedanke durch unsere Köpfe. Hoch auf dem Berge in einem Schloss und die Wolken zum Greifen nah.Ein Gedanke, der nicht einfach nur ein Wunsch bleiben sollte, sondern in die Wirklichkeit katapultiert werden muss und somit freuen wir uns, dass zum Ende des Sommers eine besondere Veranstaltung ins Leben gerufen werden darf.Wir feiern das "CITS Open Air" in einer der schönsten historischen Locations, welche Thüringen zu bieten hat, der LEUCHTENBURG bei Kahla!LINE UP♦ Tom B. ( SMS 2017 / SSB 2017 / Dusted Decks / Leipzig )♦ Dynanim ( deep with you festival / Jena )♦ Jason Philips ( Tächno / Pure Records / Jena )♦ Sugar D. ( Club Zooma / Plauen )P18Die Tickets im Vorverkaufs sind erhältlich unter: